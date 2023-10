Maltempo, piogge torrenziali in Emilia: oltre 210 mm nel Parmense, situazione critica a Corniglio, esondato il torrente Nure | LIVE

MeteoWeb

Temporali particolarmente intensi stanno imperversando sull’Appennino piacentino e parmense: sono temporali che stazionano nelle stesse zone e riversano quantitativi di acqua molto ingenti in poco tempo. Oggi sull’Appennino emiliano è in vigore un’allerta meteo rossa per frane e piene dei corsi minori. Piogge torrenziali stanno colpendo in particolare il Parmense dalla scorsa notte, con conseguenti disagi, allagamenti e danni. In alcune zone sono caduti oltre 210 mm di pioggia. Nel Cornigliese si registrano le maggiori criticità: sulla SP116 una frana ha invaso parzialmente la carreggiata mentre la strada provinciale del ponte Romano Miano è interrotta. Diverse strade minori sono chiuse, numerosi canali sono esondati in conseguenza delle incessanti precipitazioni.

Il maltempo che si è abbattuto nella notte sull’Emilia occidentale ha causato un rapido innalzamento dei torrenti anche sulla montagna piacentina. Il torrente Nure si è alzato moltissimo, esondando in alcuni punti a Farini e a Mareto. Anche nella zona di Ferriere si sono verificati degli allagamenti e piccole frane.

Oggi le scuole sono rimaste chiuse in 19 Comuni delle provincia di Parma, ad Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo val di Taro, Compiano, Corniglio, Fornovo, Langhirano, Lesignano Bagni, Monchio delle Corti, Palanzano, Solignano, Terenzo, Tizzano, Tornolo, Varano Melegari e Varsi.

Sono riprese questa mattina le ricerche di una persona che ieri è stata vista aggrappata ad un tronco del torrente La Parma che attraversa l’omonima città emiliana. Testimoni hanno raccontato di aver notato qualcuno in difficoltà all’altezza del ponte Nord che poi sarebbe stato trascinato via dalla corrente. Il fiume oggi è in piena.

