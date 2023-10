Maltempo: bloccato su isolotto per la piena Adige, uomo soccorso

MeteoWeb

Intervento dei vigili del fuoco a San Giovanni Lupatoto (Verona), per soccorrere un uomo rimasto bloccato su un isolotto nel fiume Adige, dopo l’arrivo di una piena improvvisa. Ad effettuare il salvataggio sono stati gli elisoccorritori dei vigili del fuoco del reparto volo di Venezia che si sono calati dal Drago VF154 per recuperare, con il verricello, l’uomo in difficoltà per poi trasportarlo in zona sicura. L’operazione è stata supportata anche da una squadra di terra e gli operatori speleo alpino fluviali con un gommone.

