Maltempo Campania, nubifragi e forte vento nel Salernitano: alberi abbattuti e tetti danneggiati a Villammare | FOTO

Non solo a Napoli. Il maltempo che oggi sta colpendo la Campania con piogge intense e forti raffiche di vento ha provocato danni e disagi anche nelle province di Salerno e Caserta. Tra i dati pluviometrici più rilevanti dalle due province, segnaliamo: 44mm a Caserta e Cava de’ Tirreni, 41mm a Roccapiemonte, 37mm a Nocera, 33mm a Santa Maria Capua Vetere, 32mm a Scafati, Corbara, Sant’Angelo a Fasanella, 30mm a Salerno. Proprio nel Salernitano, un nubifragio ha colpito Villammare, frazione Marina di Vibonati. La pioggia ed il forte vento hanno causato allagamenti, caduta di alberi e detriti su diverse arterie (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Sul lungomare, due alberi di grosse dimensioni sono caduti in strada, danneggiando dei veicoli parcheggiati. Fortunatamente non si segnalano danni alle persone. Segnalati anche danni ad alcuni tetti, con tegole divelte dal vento.

Pochi, invece, i danni registrati nel Casertano per il maltempo. La circolazione sulla linea ferroviaria Cassino-Napoli, in direzione Roma, è stata rallentata tra Caserta e Santa Maria Capua Vetere per danni dovuti a pioggia e vento, in particolare per rami caduti. I tecnici delle Ferrovie dello Stato hanno lavorato alcune ore per ripristinare la piena funzionalità della linea e intorno a mezzogiorno la circolazione è tornata normale. Qualche allagamento si è registrato nell’agro aversano e sul litorale Domizio mentre a Caserta hanno retto i sottopassi.

