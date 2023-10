Maltempo Lombardia, imbiancate le Orobie: prima neve della stagione a Foppolo | FOTO

MeteoWeb

Non solo Valtellina. Il maltempo delle ultime ore ha portato la prima neve della stagione anche sulle Orobie bergamasche: a Foppolo – quota 1.500 metri, il paese più in alto della Bergamasca – stamattina sono caduti alcuni centimetri di neve che hanno imbiancato tetti, strade e piste da sci. Non si segnalano disagi, così come nel resto della provincia di Bergamo, nonostante le abbondanti piogge. Il Passo San Marco, che collega l’alta Valle Brembana con la Valtellina, è stato chiuso.

