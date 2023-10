Maltempo Marche: a Fabriano chiusi i parchi cittadini

MeteoWeb

Il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, ha deciso l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC) e la temporanea chiusura dei parchi pubblici cittadini per l’intera giornata di oggi, 31 ottobre, a seguito dell’allerta meteo diramata dal Servizio Protezione Civile della Regione Marche per intense folate di vento sudoccidentali fino alla serata di oggi. “Si è deciso di intervenire in modo preventivo e salvaguarda l’incolumità delle persone per la possibilità di caduta dei rami. L’ordinanza sarà in vigore fino a cessato pericolo”, scrive il primo cittadino. Si invita la cittadinanza “a prestare massima attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e a segnalarne l’eventuale stabilità precaria al numero di emergenza 112. Si raccomanda di assicurare stabilmente oppure rimuovere da finestre e balconi – conclude l’ordinanza – elementi mobili quali piante, coperture e strutture provvisorie, inclusi oggetti a rischio di essere trascinati dal vento e si invita ad usare particolare prudenza negli spostamenti“.

