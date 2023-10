Maltempo, piogge abbondanti in Piemonte: il fiume Tanaro ingrossato a Ormea | VIDEO

MeteoWeb

Precipitazioni intense, localmente abbondanti, hanno insistito tra la notte e la mattinata al Nord-Ovest, in particolare tra Piemonte e Liguria. Sui crinali alpini piemontesi di confine con Francia e Liguria si registrano accumuli fino a 150/200mm, localmente anche superiori. Le vallate più interessate, tra Alpi Marittime e Liguri, hanno visto il repentino aumento dei corsi d’acqua, in particolare del Gesso e del Tanaro (quest’ultimo in video a Ormea, nel Cuneese, ripreso da Luca Masotto). Le abbondanti precipitazioni, dunque, hanno riportato a vita i corsi d’acqua, dopo settimane di anticiclone e caldo.

A causa del maltempo, in valle Gesso si sono avute alcune frane nei settori più alti della vallata, con provvedimenti di chiusura di alcune strade.

Ma ora, per la provincia di Cuneo, la prima vera perturbazione autunnale si sta concludendo. Le precipitazioni andranno gradualmente esaurendosi in giornata, in vista di un miglioramento previsto già per la giornata di domani, sabato 21 ottobre.

