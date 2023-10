Maltempo, forti temporali al Nord e sulle regioni tirreniche: raffiche a 150 km/h in Val di Vara, 122 mm sull’Appennino tosco-emiliano

MeteoWeb

Un nuovo sistema frontale di origine atlantica ha raggiunto nelle scorse ore la nostra Penisola determinando forti temporali al Nord e sulle regioni tirreniche, con un deciso rinforzo della ventilazione su gran parte del Paese. Al momento si registrano picchi di intense precipitazioni tra Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e l’area appenninica tosco-emiliano: dalla mezzanotte si segnalano 122 mm nella zona del Lago Ballano (Monchio delle Corti, PR), 107 mm in Val di Luce (Abetone, PT) 96 mm a Meano (Santa Giustina, BL), 86 mm a Isola di Palanzano (PR), 81 mm a Lagdei (Corniglio, PR), 80 mm a Gorreto (GE), 74 mm a Cabanne (Rezzoaglio, GE), 64 mm a Oseacco di Resia (UD), 62 mm a Novelle di Sellero (BS), 50 mm a Colere (BG), 44 mm ad Avio (TN).

“Sono in atto precipitazioni sulle zone di Nord/Ovest della Toscana di intensità moderata-forte, anche nelle prossime ore. Previsto innalzamento generale dei livelli dei fiumi in queste zone, il Bagnone e il Taverone hanno già raggiunto il secondo livello di guardia in poco tempo, aumenti significativi lungo il Magra,” ha evidenziato nella notte il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Per quanto riguarda la Liguria, Arpal riporta che le precipitazioni che hanno interessato la regione nella notte si sono attenuate e deboli piogge si registrano sull’interno del Centro-Levante (6.4 mm orari a Soliera, nel comune di Fivizzano; 4 mm in un’ora ad Amborzasco, nel comune di Santo Stefano d’Aveto).

“Nella parte toscana del Magra si è manifestato un evento di ragguardevole entità su alcuni tributari (Taverone, Bagnone) nei quali si sono osservati i livelli massimi degli ultimi decenni“, sottolinea Arpal. “Tuttavia il bacino è stato interessato dalle precipitazioni in modo parziale e la portata al colmo entrata in Liguria è valutata intorno agli 800 m3/s (idrometro di Calamazza). Il contributo del Vara si mantiene intorno ai 200 m3/s e la portata sta defluendo a valle della confluenza senza particolari criticità“. I venti di burrasca forte che hanno soffiato sui crinali e sulle coste del Levante sono in lento calo; è invece in aumento il moto ondoso, infatti la boa di Spezia registra 3.4m di onda significativa con mare in allungamento.

Registrati venti di 100 km/h sulla Spezia e il suo golfo con raffiche fino a 150 km/h registrate in Val di Vara ai Casoni di Suvero. Si segnalano alberi caduti dalle Cinque Terre fino all’entroterra compreso il capoluogo, dove la centrale Viale Amendola è rimasta chiusa per alcune ore a causa del crollo di un platano poi rimosso dai Vigili del fuoco. Nel quartiere della Pianta rami spezzati hanno danneggiato alcune auto, mentre a Valdellora un albero è crollato sul tetto di una casa. Gravi disagi alla viabilità di Riccò del Golfo, dove sono caduti oltre 70 mm di pioggia in tre ore. Problemi sulla provinciale 17 della Val Graveglia, interessata dalla caduta di una dozzina di piante, e sull’Aurelia in località Stretta per una frana di fango che ha invaso la carreggiata. Tre alberi sono caduti sulla provinciale 566 della Val di Vara. Anche la provinciale 38 per Pignone interessata dal crollo di un albero in locale Colle di Gritta nel territorio di Monterosso.

