Maltempo Toscana: allagamenti tra Livorno e Pisa, caos sulla linea ferroviaria

Dopo la forte ondata di maltempo che ha investito la Toscana nelle scorse ore, con punte di 60 mm in un’ora, si segnalano allagamenti e disagi tra Livorno e Pisa. Tra le criticità principali, quelle alla linea ferroviaria dopo che un tratto dei binari è finito sott’acqua. La circolazione dei treni ha subito dei forti rallentamenti con pesanti ritardi. I treni regionali e Intercity che collegano Livorno a Pisa hanno registrato ritardi in qualche caso superiori ai 60 minuti, anche se la situazione sembra lentamente tornare alla normalità. Allagamenti registrati anche alla stazione ferroviaria di Livorno con disagi per i viaggiatori.

Tra le zone più colpite a Livorno da pioggia e vento forte, quella della Banditella, a Sud della città, ma anche la strada provinciale Pisana e via Firenze che sono state chiuse dal Comune. Proprio a causa delle fortissime raffiche di vento, alcune auto in sosta sono state ribaltate, andando poi a schiantarsi contro altre vetture parcheggiate. Al momento non si segnalano feriti.

