Notte di forte maltempo in Toscana: nubifragi infuriano tra Livorno e Pisa | LIVE

MeteoWeb

Forti temporali stanno assediando la Toscana, con locali nubifragi, in particolare tra Livorno e Pisa. Nella notte sull’alta Toscana sono caduti oltre 100mm, ma il temporale rigenerante è rimasto per molto tempo a largo. Si segnalano, al momento, dalla mezzanotte, 94 mm a Fauglia (PI), 85 mm a San Giuliano Terme (PI), 65 mm all’Abetone (PT), 64 mm a Cascina (PI) e Castiglione di Garfagnana (LU).

“In questo momento le piogge intense annunciate con l’allerta arancione diramata dalla Regione Toscana sono concentrate sulla città di Livorno e nell’immediato entroterra. La sala operativa è attiva e i punti critici tutti monitorati dalla nostra protezione civile. Si raccomanda la massima attenzione come da messaggio alert di ieri sera,” ha affermato il sindaco di Livorno Luca Salvetti. Alle 06:30 circa, il primo cittadino ha riportato “pioggia nel centro città attenuata, si segnalano diversi allagamenti, si raccomanda la massima prudenza. Piogge forti sulle colline livornesi, corsi d’acqua tutti entro i limiti dell’alveo“.

“Forti temporali tra le province di Livorno e Pisa dove si registrano fino 60mm di pioggia nell’ultima ora. Nubifragio a Casciana Terme con 36 mm di pioggia caduti in 15 minuti. Così tanta pioggia in poco tempo può causare improvvisi allagamenti, prestiamo sempre massima prudenza,” ha scritto sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani segnalando poi “temporali meno intensi sulle province di Lucca e Pistoia. Nelle prossime ore le precipitazioni tenderanno a spostarsi verso est su Pistoia, Prato, Firenze e la parte settentrionale della provincia di Siena“.

Dalla mezzanotte fino alle 14 di oggi per il Nord/Ovest della Toscana e per la zona del Valdarno inferiore la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Codice giallo invece per Valdarno superiore, Casentino, Mugello, Romagna toscana, Val Bisenzio, alto Ombrone grossetano e parte della Costa etrusca.

Scuole chiuse oggi a Livorno, a Carrara e in altri comuni della provincia di Massa Carrara. Chiusi anche giardini e parchi pubblici e cimiteri, sempre a Livorno, Carrara e anche a Massa.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: