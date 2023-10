Maltempo Toscana, spettacolare tromba marina a Piombino | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo non molla la presa in Toscana. Anche oggi la regione è stata interessata da temporali diffusi su gran parte del territorio, mentre uno autorigenerate ha interessato la zona del nord della regione al confine con l’estremo Levante Ligure, scaricando fino a 120mm di pioggia nell’Alta Toscana. Ma il maltempo non è limitato alla terraferma. Spettacolari immagini arrivano da Piombino, località sulla costa in provincia di Livorno: una tromba marina, spaventosa e affascinante allo stesso tempo, si è formata davanti alla costa. Il vortice di grosse dimensioni si è sviluppato intorno alle 15 e si è avvicinato molto alla terraferma, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto, ma sembra che si sia dissolto in mare, prima di poter toccare terra. Non si segnalano, dunque, danni; resta, invece, un gran bello spettacolo della natura.

Sulla costa della Liguria, in mattinata, si è formata, invece, una serie di trombe marine, almeno 7.

