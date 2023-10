Meteo: temperature in calo, in Trentino Alto Adige è arrivato l’autunno

MeteoWeb

Dopo il caldo anomalo delle ultime settimane, i primi segnali dell’autunno si avvertono anche in Trentino Alto Adige. In dettaglio, in Trentino, oggi è previsto tempo parzialmente soleggiato per nubi alte o medio alte con temperature massime in calo specie a quote basse e nelle zone poco ventilate, come riporta il consueto bollettino di MeteoTrentino. Domani ancora soleggiato con annuvolamenti dal pomeriggio e temperature minime in ulteriore calo. Mercoledì nuvolosità variabile con possibili deboli piogge in serata. Giovedì e venerdì nuvoloso o molto nuvoloso con piogge a tratti diffuse.

In base all’ordinanza firmata del sindaco di Trento, è possibile accendere il riscaldamento per 14 ore al giorno. La temperatura massima interna delle abitazioni prevista dalla legge è di 20°C. L’accensione degli impianti termici nelle abitazioni è legata alla quota sul livello del mare in cui si trova l’edificio interessato. Nella zona climatica “F”, per gli edifici sopra i 430 metri sul livello del mare, il funzionamento degli impianti termici non è soggetto ad alcuna limitazione né riguardo al periodo dell’anno né alla durata giornaliera. Nella zona climatica “E”, per gli edifici nella restante parte del territorio comunale, l’esercizio degli impianti termici è limitato ad un massimo di 14 ore giornaliere, tra le 5 e le 23, tra il 15 ottobre e il 15 aprile. Al di fuori di tale periodo (dal 16 aprile al 14 ottobre) gli impianti termici possono essere accesi per un massimo di 7 ore al giorno dalle 5 alle 23.

Anche in Alto Adige è previsto sole con nubi alte, vento e temperature massime in flessione, da 10 a 18 gradi. Domani aumento della nuvolosità, mentre giovedì arriveranno i primi rovesci.

