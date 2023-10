No, la missione della NASA verso il bizzarro asteroide Psyche non ci renderà tutti miliardari

MeteoWeb

Probabilmente avrete sentito parlare della missione Psyche della NASA, che verrà lanciata il 12 ottobre. Non perché sarà ​​la prima missione dell’Agenzia spaziale ad essere lanciata con un razzo Falcon Heavy (parzialmente) riutilizzabile. Non perché sia la prima a visitare un asteroide di classe M (la “M” sta per metallico). No, il motivo per cui probabilmente vi siete imbattuti in Psyche è per le affermazioni secondo cui potrebbe valere più dell’economia globale del nostro pianeta. La cifra sbandierata è di 10mila quadrilioni di dollari, che si basa sulla quantità di ferro, nichel e oro che possono essere presenti in questo oggetto planetario unico.

La missione verso 16 Psyche e il calcolo di valore

Il 12 ottobre, la NASA darà il via ad un viaggio di 6 anni verso 16 Psyche, un asteroide largo 226 km che si ritiene sia l’antico nucleo esposto di un protopianeta del Sistema Solare primordiale. Potrebbe offrire agli scienziati informazioni su come si formano i pianeti e su come appare il nucleo della Terra. Potrebbe davvero, però, contenere abbastanza metalli preziosi da rendere ogni persona sulla Terra un miliardario? Ovviamente no.

“È colpa mia“, ha affermato Lindy Elkins-Tanton, principal investigator di Psyche, della Arizona State University, durante una conferenza stampa. “Sono stata io a fare quel calcolo“, che si basa sulle stime dei metalli che potrebbero essere presenti nell’asteroide insolitamente riflettente e denso. “Fa un titolo davvero fantastico, ma è falso su tutti i fronti perché non abbiamo la tecnologia per portare Psyche sulla Terra,” ha aggiunto.

È impossibile “trainare” un asteroide sulla Terra. Inoltre sarebbe una proposta molto pericolosa. “Psyche non ci renderà mai ricchi, anche se è fatto di metallo, perché è molto lontano, non lo porteremo mai a casa,” ha detto Elkins-Tanton. Psyche è troppo lontano dalla Terra per essere un bersaglio per l’estrazione mineraria.

L’estrazione mineraria sugli asteroidi non è un obiettivo della NASA

Va sottolineato, inoltre, che la sonda Psyche non andrà sul lontano asteroide per portare sulla Terra pezzi di roccia. “Non andremo lì per condurre estrazione mineraria in un asteroide: la NASA lo fa,” ha evidenziato Elkins-Tanton. “Ci sono altri oggetti metallici nel Sistema Solare più vicini alla Terra a cui gli esseri umani possono pensare in futuro, ma questa non è la nostra missione“.

Sebbene gli scienziati non sappiano che aspetto avrà 16 Psyche, certamente non avrà una superficie metallica lucida. Anche se fosse possibile portare sula Terra una grande quantità di metalli da 16 Psiche o trascinarlo nell’orbita terrestre – una prospettiva allarmante – sarebbe probabilmente un errore catastrofico per ragioni finanziarie. “Farebbe crollare il mercato dei metalli e non varrebbe letteralmente nulla,” ha spiegato Elkins-Tanton. “Quindi il valore finale sarebbe zero: calcolarne il valore è stato solo un divertente esercizio intellettuale“.

Origine della notizia virale

La storia risale al gennaio 2017, quando la missione Psyche ebbe il via libera, quando la PBS chiese a Elkins-Tanton il probabile valore dell’asteroide sull’attuale mercato dei metalli. “Ho semplicemente reso il calcolo più semplice possibile utilizzando solo alcuni dei probabili componenti, nemmeno tutti, e ho ottenuto questo numero sbalorditivo,” aveva spiegato Elkins-Tanton in un’intervista nel 2022.

16 Psyche, il 16° asteroide mai scoperto, è stato osservato per la prima volta dall’astronomo italiano Annibale de Gasparis il 17 marzo 1852. Prende il nome dal personaggio della mitologia greca, personificazione dell’omonimo concetto (psyché) con cui si indicava l’anima.