Misteriosa foschia sulle Alpi: la causa è incredibile

MeteoWeb

Nelle ultime settimane, le Alpi (così come il resto d’Italia e gran parte d’Europa) sono state caratterizzate da alta pressione atmosferica, con cielo sereno, temperature superiori alla media e bassa umidità, creando un periodo insolitamente stabile per il clima montano in ottobre. Tuttavia, un evento insolito ha interrotto questa routine durante il weekend tra settembre e ottobre. Una strana foschia è comparsa sulle Alpi, contrariamente alle condizioni tipiche per la formazione di foschie in montagna.

Nel processo di formazione di foschie, l’umidità nell’aria condensa quando la temperatura raggiunge il punto di rugiada. Tuttavia, in questo caso, la foschia è apparsa durante le ore diurne, quando la temperatura era elevata, e l’umidità era troppo bassa per la formazione di foschie convenzionali. Da qui la situazione insolita tra 30 settembre e 1° ottobre.

Come si spiega dunque il fenomeno? Così come accaduto a fine giugno, l’origine è da rinvenirsi nell’importazione di particelle in sospensione nell’aria dalle foreste canadesi create dagli incendi che stavano devastando quella regione: a spiegarlo è il ricercatore Giovanni Baccolo su Il Dolomiti. Queste particelle, tra cui black carbon, sono state trasportate attraverso l’Atlantico e intrappolate sopra le Alpi dalla circolazione anticiclonica. L’assenza di precipitazioni ha mantenuto queste particelle in sospensione, e la circolazione dell’alta pressione le ha concentrate negli strati bassi dell’atmosfera, rendendole visibili come foschia.

Questo evento ha avuto un impatto significativo sulla qualità dell’aria e ha causato un aumento del black carbon nell’atmosfera alpina, con conseguenze sul sistema climatico e sui ghiacciai della regione. Nonostante sia la 2ª volta che si verifica un evento di questo tipo nel 2023, ha ricevuto poca attenzione rispetto al precedente avvenuto a fine giugno. Questi eventi sottolineano la complessità del sistema meteo-climatico del pianeta e le interazioni con altri sistemi naturali, come gli incendi boschivi in Canada.