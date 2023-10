Super ondata di caldo in Europa: record storico per ottobre in Austria, superati i +30°C

MeteoWeb

L’ondata di caldo in atto in Europa sta facendo cadere centinaia e centinaia di record nei Paesi del settore centro-occidentale del continente. Tra questi Paesi, c’è anche l’Austria, dove oggi è stata registrata la temperatura più alta della storia nel mese di ottobre. Presso la stazione meteorologica Geosphere Austria a Langenlebarn, in Bassa Austria, è stato raggiunto il nuovo record di +30,3°C. In precedenza, la temperatura più alta mai misurata ad ottobre sul territorio austriaco era stata di +30,2°C e risaliva al 4 ottobre 1966 a Fussach nel Vorarlberg. Questo valore, a sua volta, migliorava i +30,1°C dell’1 ottobre 1956 a Eisenstadt.