Premi nobel 2023: da oggi comincia la “settimana dei Nobel” con la Medicina e si chiude con l’economia il 9

Al via oggi la settimana dei Premi Nobel 2023, a cominciare con quello per la Medicina e la Fisiologia, assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman. I premi, del valore di 11 milioni di corone svedesi ciascuno, vengono assegnati per risultati ottenuti in diversi campi. Domani, martedì 3 ottobre, sarà il turno del Premio per la Fisica, andato nel 2022 ad Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger per la sperimentazione sui fotoni. Mercoledì 4 ottobre sarà la volta della Chimica. Il 5 ottobre verrà assegnato il riconoscimento per la Letteratura. L’ultima premiata è stata la scrittrice francese Annie Ernaux. Venerdì 6 ottobre sarà la volta del Premio Nobel per la Pace, andato l’anno scorso al dissidente bielorusso Ales Bialiatski e a due organizzazioni umanitarie, una russa e una ucraina: il Russia’s Memorial e l’Ukraine’s Center for civil Liberties. Infine il Premio Nobel per l’Economia sarà annunciato lunedì 9 ottobre. Nel 2022 i premiati sono stati Ben Bernanke della Brookings Institution di Washington, Douglas Diamond, della Chicago University, e Philip Dybvig, della Washington University di St. Louis.

Il Premio Nobel è stato creato dall’inventore svedese Alfred Nobel, che nel suo testamento stabilì che il suo patrimonio fosse utilizzato per finanziare “premi a coloro che, durante l’anno precedente, hanno conferito il massimo beneficio all’umanità“. Nobel morì nel 1895 ma si dovette attendere il 1901, in seguito a lotte per il suo testamento, prima che venissero assegnati i primi premi.

Tra i premi Nobel figurano scienziati come Albert Einstein, Niels Bohr e Marie Curie, autori come Ernest Hemingway e Albert Camus e leader come Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. e Madre Teresa. Molti premi per la Pace sono stati criticati, tra cui quelli assegnati a Henry Kissinger, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin e Shimon Peres.

I Premi Nobel vengono consegnati ai vincitori il 10 dicembre. Il Premio per la Pace viene consegnato dal presidente del comitato norvegese per il Nobel a Oslo, mentre gli altri premi vengono consegnati dal re svedese nella sala concerti di Stoccolma.