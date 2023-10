Previsioni Meteo, c’è la sterzata stagionale: la prossima settimana arrivano freddo e neve

MeteoWeb

L’Italia continua ad essere baciata dal sole con temperature molto miti, tipicamente estive, anche oggi in tutto il Paese: la colonnina di mercurio ha raggiunto +32°C a Roma, Taranto, Foggia, Trapani e Agrigento, +31°C a Viterbo, Frosinone, Latina, Avellino e Guidonia, +30°C a Cagliari, Siracusa, Caltanissetta, Oristano, Iglesias e Jesi.

Tuttavia oggi, per la prima volta dopo oltre due settimane di quiete assoluta, abbiamo qualche isolato temporale pomeridiano al Sud, tra Basilicata e Calabria, e nuvolosità sparsa in Liguria e al Nord/Est.

L’anticiclone continuerà a dominare lo scenario meteorologico dell’Europa occidentale e del Mediterraneo centro/occidentale ancora per tutta la settimana odierna, ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli iniziano a prospettare un importante cambiamento della situazione meteorologica a partire dalla prossima settimana, inizialmente in modo moderato tra lunedì 16 e martedì 17 ottobre, poi in modo più deciso e imponente da mercoledì 18 ottobre in poi.

Come possiamo osservare nelle mappe di seguito, infatti, il campo di alta pressione molto esteso sull’Europa meridionale e sul Mediterraneo andrà a dissolversi grazie alla spinta di un fendente barico freddo e perturbato proveniente da Nord/Est, dalla penisola Scandinava, accompagnato da masse d’aria molto fredde:

Le temperature potrebbero crollare rapidamente su valori ben inferiori rispetto alle medie del periodo, portando la prima neve della stagione anche a quote medio/basse su Alpi e Appennini. Paradossalmente, ci ritroveremo in pochi giorni a passare da un’estate tardiva ad un inverno precoce. Dopotutto che potesse andare così era nelle cose, in quanto un prolungamento del caldo così persistente nel corso dell’autunno inevitabilmente poi porta al ribaltone che significa direttamente freddo, senza i consueti e dolci passaggi graduali stagionali.

Nell’area alpina, non solo in Italia ma anche in Svizzera, Austria, Slovenia e nella vicina Croazia, molte località sono già allerta in quanto tra domenica e lunedì si verificheranno le prime nevicate sui rilievi, anche a quote medio/basse, rendendo incantevoli i paesaggi locali per la prima volta in stagione. E’ l’inverno che – adesso precocemente – si avvicina.

