Strage di delfini nell’Amazzonia brasiliana, oltre un centinaio morti nel Lago Tefé

Più di 100 delfini sono morti dopo diversi giorni di alte temperature nel Lago Tefé e di continua siccità nella foresta amazzonica brasiliana: lo ha reso noto l’Istituto Mamirauá, un organismo di ricerca finanziato dallo Stato. Come riporta la CNN, i ricercatori hanno affermato di avere registrato temperatura dell’acqua record, con un picco di +38°C.

La temperatura estrema, unita alle condizioni di siccità, probabilmente ha causato i decessi, ha riferito alla CNN un portavoce dell’Istituto. Anche se la presenza di delfini in un lago può sembrare strana, in realtà i delfini d’acqua dolce – insieme ad altri mammiferi acquatici come lamantini e lontre giganti – si trovano in tutta la foresta pluviale amazzonica.

Nelle ultime settimane, la foresta amazzonica brasiliana sta affrontando una grave siccità. I funzionari stimano che la crisi potrebbe colpire 500mila persone entro la fine dell’anno. La siccità è stata aggravata da El Niño, che inibisce la formazione di nubi piovose, ha riferito l’Associated Press.