Uragano Otis in Messico: si aggrava il bilancio delle vittime

Aumenta il numero delle vittime provocato dal devastante impatto dell’uragano Otis in Messico, che ha toccato terra sulla costa pacifica del Paese come uragano di categoria 5, con venti di oltre 250km/h. Secondo gli ultimi dati della Protezione Civile dello stato di Guerrero, le vittime sono salite ad almeno 39, 29 uomini e 10 donne. “Purtroppo la Procura di Stato dà un totale di 39 vittime al momento, di cui 29 uomini e 10 donne, la causa probabile è l’asfissia per sommersione, anche se le indagini continuano“, ha detto al telefono la responsabile della Segreteria per la Sicurezza e la Protezione del Cittadino (SSPC), Rosa Icela Rodriguez, al Presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Segnalati anche 10 dispersi. Otis, considerato uno degli uragani più potenti e disastrosi che abbiano mai colpito la costa del Pacifico, ha danneggiato 220mila case e fino all’80% degli hotel.