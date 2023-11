Allerta Meteo, Ciclone Mediterraneo in formazione al Sud: allarme alluvione in Calabria e Sicilia

MeteoWeb

Si sta formando al Sud Italia il violento Ciclone Mediterraneo che nelle prossime ore, tra stasera e domani, flagellerà il meridione con fenomeni meteo particolarmente violenti. Il maltempo è in intensificazione: soltanto stamattina forti nubifragi hanno colpito l’Adriatico centrale scaricando in poche ore 76mm di pioggia a Montesilvano, 74mm a Pescara, 58mm a Tortoreto. Forti piogge anche su gran parte del Centro/Sud, ma è ancora soltanto un piccolo antipasto dei fenomeni estremi in arrivo nelle prossime ore.

Nel pomeriggio-sera di oggi il maltempo si intensificherà lungo tutta la fascia del medio e basso Adriatico, e in generale al Sud con forti temporali sulla Calabria orientale e in Sicilia, specie meridionale. Emblematica la mappa con le precipitazioni attese nel pomeriggio-sera:

Poi nella notte si formerà l’atteso Ciclone Mediterraneo nel Canale di Sicilia: sarà questa tempesta a provocare fenomeni meteo estremi con la risalita di violentissimi sistemi temporaleschi dal Canale verso la Sicilia e la Calabria jonica:

La giornata peggiore in termini di maltempo sarà proprio quella di domani, giovedì 23 novembre, quando avremo piogge torrenziali su tutto il Sud e in modo particolare su Sicilia orientale, Calabria, Basilicata e Puglia.

La tempesta determinerà domani mattina venti impetuosi su tutto il Sud, in modo particolare tra Campania, Sardegna e Sicilia ma anche sullo Jonio, in Calabria, e in Liguria:

