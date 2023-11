Allerta Meteo, adesso il maltempo si sposta al Sud: crollo termico e violenti temporali tra stasera e domani

MeteoWeb

L’Italia settentrionale è in ginocchio per la violentissima ondata di maltempo che sta provocando un disastro da ieri sera al Centro/Nord: la Regione più colpita è la Toscana dove sono caduti 285mm di pioggia a Vagli Sotto (Lucca), 222mm a Pontedera (Pisa), 196mm a Vaiano (Prato), 195mm a Montecalvoli (Prato), 193mm a Firenzuola (Firenze), 181mm a Gamberame (Prato), 177mm a Palazzuolo sul Senio (Firenze), 175mm ad Agliana (Pistoia), 170mm a Collesalvetti (Livorno). Precipitazioni ancor più abbondanti in Friuli Venezia Giulia dove sono caduti 314mm di pioggia a Piancavallo, 313mm ad Uccea, 310mm ad Alesso, 302mm a Livinal Lunc, 299mm a Chievolis, 287mm a Malga Valine, 281mm a Resiutta, 276mm a Ca’ Selva Invaso, 253mm a Tolmezzo, 249mm a Casera Del Mestri, 247mm a Pala Barzana, 232mm a Andreis, 226mm a Val Sughet, 222mm a Tramonti di Sotto.

Il maltempo si è poi esteso nella notte all’Umbria, con 78mm a Gualdo Tadino e 52mm a Perugia, e in mattinata anche alla Campania, con 52mm ad Aversa e 46mm ad Ercolano. Proprio in queste ore possiamo vedere dal satellite meteo il ciclone invorticato nel cuore della pianura Padana, che lascia spazio all’ingresso di aria fredda sul Nord/Ovest, mentre il fronte freddo si sposta proprio al Sud dove arriverà nel pomeriggio-sera di oggi:

Nel pomeriggio-sera di oggi il maltempo inizierà a colpire in modo più significativo il Sud, con forti temporali in Sardegna e nel basso Tirreno, tra Campania, Calabria e Sicilia specie occidentale. Proprio nel pomeriggio-sera di oggi le temperature diminuiranno sensibilmente portando il vero autunno, seppur per poche ore, per la prima volta anche al meridione.

Il momento clou di fresco e maltempo sarà nella prossima notte e nella mattinata di domani, sabato 4 novembre, quando il maltempo si concentrerà sul basso Tirreno e nel Salento, con forti piogge, temporali e temperature su valori mai raggiunti prima in questa stagione. Arriverà persino la neve sull’Etna oltre i 2.400 metri circa.

Questa situazione durerà poco: già da sabato sera le correnti cambieranno nuovamente, torneranno meridionali e il maltempo ricomincerà a colpire il nord/ovest mentre al Sud avremo una nuova impennata termica.

