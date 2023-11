Allerta Meteo, forte maltempo al Sud: domani scuole chiuse in molti Comuni | ELENCO

MeteoWeb

Il Ciclone Mediterraneo in formazione tra l’Italia e la Tunisia provocherà forte maltempo da stasera sulle regioni del Sud, al punto che la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo arancione su buona parte della Sicilia e sui settori ionici della Calabria. Alla luce delle previsioni meteo, che indicano piogge torrenziali e forti venti, i sindaci di alcuni Comuni stanno valutando la chiusura delle scuole per domani. Di seguito, in questo articolo, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, giovedì 23 novembre.

Abruzzo

Francavilla al Mare (Chieti)

(Chieti) Ortona (Chieti)

Calabria

Catanzaro

Crotone

Acri (Cosenza)

(Cosenza) Amaroni (Catanzaro)

(Catanzaro) Belvedere di Spinello (Crotone)

(Crotone) Botricello (Catanzaro)

(Catanzaro) Caccuri (Crotone)

(Crotone) Caraffa di Catanzaro (Catanzaro)

(Catanzaro) Cariati (Cosenza)

(Cosenza) Cerenzia (Crotone)

(Crotone) Chiaravalle Centrale (Catanzaro)

(Catanzaro) Cirò (Crotone)

(Crotone) Cirò Marina (Crotone)

(Crotone) Cortale (Catanzaro)

(Catanzaro) Cotronei (Crotone)

(Crotone) Cropani (Catanzaro)

(Catanzaro) Gimigliano (Catanzaro)

(Catanzaro) Girifalco (Catanzaro)

(Catanzaro) Isola di Capo Rizzuto (Crotone)

(Crotone) Marcedusa (Catanzaro)

(Catanzaro) Melissa (Crotone)

(Crotone) Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Mesoraca (Crotone)

(Crotone) Montebello Jonico (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Palermiti (Catanzaro)

(Catanzaro) Petilia Policastro (Crotone)

(Crotone) Petronà (Catanzaro)

(Catanzaro) Rocca di Neto (Crotone)

(Crotone) San Floro (Catanzaro)

(Catanzaro) San Nicola dell’Alto (Crotone)

(Crotone) San Pietro Apostolo (Catanzaro)

(Catanzaro) Satriano (Catanzaro)

(Catanzaro) Savelli (Crotone)

(Crotone) Scandale (Crotone)

(Crotone) Sellia Marina (Catanzaro)

(Catanzaro) Serra San Bruno (Vibo Valentia)

(Vibo Valentia) Sersale (Catanzaro)

(Catanzaro) Settingiano (Catanzaro)

(Catanzaro) Soverato (Catanzaro)

(Catanzaro) Stalettì (Catanzaro)

Campania

Benevento

Sicilia

Aci Bonaccorsi (Catania)

(Catania) Aci Castello (Catania)

(Catania) Aci Catena (Catania)

(Catania) Aci Sant’Antonio (Catania)

(Catania) Acireale (Catania)

(Catania) Alì (Messina)

(Messina) Alì Terme ( Messina)

( Messina) Antillo (Messina)

(Messina) Castelmola (Messina)

(Messina) Fiumedinisi (Messina)

(Messina) Forza d’Agrò (Messina)

(Messina) Furci Siculo (Messina)

(Messina) Gaggi (Messina)

(Messina) Gallodoro (Messina)

(Messina) Giardini Naxos (Messina)

(Messina) Itala (Messina)

(Messina) Limina (Messina)

(Messina) Letojanni (Messina)

(Messina) Mandanici (Messina)

(Messina) Mascali (Catania)

(Catania) Mongiuffi Melia (Messina)

(Messina) Nizza di Sicilia (Messina)

(Messina) Pagliara (Messina)

(Messina) Roccalumera (Messina)

(Messina) Rosolini (Siracusa)

(Siracusa) San Gregorio di Catania (Catania)

(Catania) Sant’Alessio Siculo (Messina)

(Messina) Sant’Alfio (Catania)

(Catania) Santa Teresa di Riva (Messina)

(Messina) Savoca (Messina)

(Messina) Scaletta Zanclea (Messina)

(Messina) Scordia (Catania)

(Catania) Taormina (Messina)

(Messina) Valverde (Catania)

Toscana

Montecatini Terme (Pistoia)

Elenco in aggiornamento.

