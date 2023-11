Maltempo, il Ciclone Mediterraneo flagella l’Italia: piogge torrenziali e vento da uragano. Allarme al Sud

MeteoWeb

Il Ciclone in formazione tra l’Italia e la Tunisia, nel cuore del Mediterraneo, sta alimentando maltempo sempre più estremo nel nostro Paese. Piogge torrenziali stanno colpendo le Regioni Adriatiche, con accumuli pluviometrici davvero impressionanti tra Marche, Abruzzo e l’Umbria più orientale: sono caduti 104mm di pioggia a Pescara, 69mm a Cantiano, 68mm a San Giovanni Teatino e Frontone, 66mm a Tortoreto, 52mm a Sarnano, 48mm a Gualdo Tadino. Forti piogge anche nella Sardegna nord/orientale dove spiccano i 43mm caduti a Calangianus, 42mm a Genna Silana, 41mm a Biasì.

A causa della tempesta, venti impetuosi stanno interessando tutto il Paese con raffiche da uragano sui crinali appenninici dove il vento ha raggiunto 133km/h al Monte Cimone e 98km/h al Monte Terminillo. Ma i fenomeni più estremi stanno iniziando proprio in queste ore a risalire il Canale di Sicilia approcciando la Sicilia Sud/Orientale, dove sono in corso i primi temporali, in rapida risalita verso Siracusa, Catania e lo Stretto di Messina. Anche nella Calabria jonica sta iniziando l’ondata di maltempo che tra stasera e domani provocherà piogge torrenziali. Massima attenzione per il rischio di pesanti alluvioni.

