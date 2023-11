Maltempo Toscana, alberi caduti per il forte vento: danni da Montecatini a Grosseto | VIDEO

MeteoWeb

Danni per il forte vento in Toscana, con crolli di alberi e oggetti pericolanti. Impressionanti le immagini che arrivano da Montecatini Terme (Pistoia), che mostrano un pino cadere in mezzo alla strada in viale Bustichini; altri alberi sono caduti sulla stessa strada. Si è rischiata la tragedia ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. A causa dei danni provocati dal forte vento, domani, giovedì 23 novembre, le scuole resteranno chiuse a Montecatini.

Stesse scene anche a Grosseto, dove questa mattina, intorno alle 9:30, un grosso albero è caduto in via Porciatti, davanti al liceo Rosmini. La pianta ha bloccato completamente la strada ma anche in questo caso, la fortuna è stata che al momento del crollo non ci fossero pedoni sul marciapiede né auto in transito. Solo sfiorate dalle fronde due auto parcheggiate.

Forte vento in Toscana, cade un albero a Montecatini

A Pisa, un grosso ramo è caduto su un’auto parcheggiata in via Benedetto Croce. Una quercia di grandi dimensioni è caduta in via San Martino a Montecarlo (Lucca), invadendo completamente la strada: sul posto, sono intervenuti una squadra di Vigili del Fuoco del comando di Lucca, i tecnici e il sindaco del Comune di Montecarlo. Inoltre, i Vigili del Fuoco stanno lavorando fin da questa mattina nel centro storico di Lucca, in via Fillungo angolo via Santa Croce, per mettere in sicurezza la parete di un edificio dal quale si è staccata una grossa porzione di intonaco, cadendo sulla strada di solito molto frequentata. Solo per un caso fortuito l’evento non ha coinvolto nessun passante. Il crollo è avvenuto alle 10:30, all’incrocio principale della città in un’area pedonale, dove a quell’ora passano sempre molte persone. I Vigili del Fuoco hanno subito isolato la zona, impendendo il passaggio delle persone e dei mezzi autorizzati, mentre con l’ausilio dell’autoscala hanno controllato che il resto dell’intonaco fosse in sicurezza.

Intervento anche a Capannori, nella frazione di Gragnano in via dei Pieroni, per il crollo del solaio di copertura di una villa storica. Anche in questo caso nessuna persona è rimasta coinvolta. Il crollo della copertura ha interessato anche il solaio sottostante che è stato a sua volta sfondato.

A Prato, il forte vento ha fatto staccare un ponteggio.

