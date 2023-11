Allerta Meteo, scuole chiuse per maltempo in diverse regioni: l’ELENCO

MeteoWeb

L’Italia si appresta a vivere una nuova violenta ondata di maltempo, che scaricherà di nuovo piogge torrenziali al Nord, mentre un forte vento sferzerà gran parte del Paese. Alla luce delle previsioni meteo, i sindaci di molte località stanno decidendo la chiusura delle scuole. In questo articolo, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, mercoledì 2 novembre.

Friuli Venezia Giulia

Grado (Gorizia) (scuole chiuse 2 e 3 novembre)

(Gorizia) (scuole chiuse 2 e 3 novembre) Villa Santina (Udine)

Liguria

La Spezia

Ameglia (La Spezia)

(La Spezia) Beverino (La Spezia)

(La Spezia) Bolano (La Spezia)

(La Spezia) Borzonasca (Genova)

(Genova) Borghetto Vara (La Spezia)

(La Spezia) Brugnato (La Spezia)

(La Spezia) Casarza Ligure (Genova)

(Genova) Castiglione Chiavarese (Genova)

(Genova) Chiavari (Genova) (chiusi solo i plessi corrispondenti ai seguenti indirizzi: immobile scolastico in Via Millo n.4 – Istituto Assarotti, immobile scolastico in Via Castagnola n.2-4 e n.11-15, immobile scolastico in Via Santa Chiara 20 – limitatamente all’edificio in adiacenza al Rio Bacezza, immobile scolastico in Via Millo 121 – Casa Marchesani)

Crocefieschi (Genova)

(Genova) Follo (La Spezia)

(La Spezia) Framura (La Spezia)

(La Spezia) Gattorna (Genova)

(Genova) Lavagna (Genova)

(Genova) Lerici (La Spezia)

(La Spezia) Lumarzo (Genova)

(Genova) Moneglia (Genova)

(Genova) Monterosso al Mare (La Spezia)

(La Spezia) Porto Venere (La Spezia)

(La Spezia) Rapallo (Genova)

(Genova) Riccò del Golfo (La Spezia)

(La Spezia) Riomaggiore (La Spezia)

(La Spezia) Ronco Scrivia (Genova)

(Genova) San Colombano Certenoli (Genova)

(Genova) Sarzana (La Spezia)

(La Spezia) Sesta Godano (La Spezia)

(La Spezia) Sestri Levante (Genova)

(Genova) Varese Ligure (La Spezia)

(La Spezia) Vezzano Ligure (La Spezia)

Toscana

Carrara (chiuse dal pomeriggio)

(chiuse dal pomeriggio) Aulla (Massa-Carrara) (chiuse dal pomeriggio)

(Massa-Carrara) (chiuse dal pomeriggio) Bagnone (Massa-Carrara) (chiuse dal pomeriggio)

(Massa-Carrara) (chiuse dal pomeriggio) Fivizzano (Massa-Carrara) (chiuse dal pomeriggio)

(Massa-Carrara) (chiuse dal pomeriggio) Fosdinovo (Massa-Carrara) (chiuse dal pomeriggio)

(Massa-Carrara) (chiuse dal pomeriggio) Podenzana (Massa-Carrara) (chiuse dal pomeriggio)

(Massa-Carrara) (chiuse dal pomeriggio) Pontremoli (Massa-Carrara) (chiuse dal pomeriggio)

Elenco in aggiornamento.

