Allerta Meteo Umbria: allarme arancione per il forte vento

In Umbria, il Centro funzionale della Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta meteo arancione per vento forte e allerta meteo gialla per temporali ed eventuali criticità idrogeologiche. L’allerta interessa praticamente tutti i 92 comuni umbri. In particolare il vento forte è atteso nella parte centro-orientale della regione, da nord a sud. Le piogge sono attese su tutta l’Umbria, a iniziare da questa sera anche a carattere temporalesco, specie sui settori settentrionali e lungo l’Appennino, dove potranno essere anche localmente intense. La mattinata di venerdì 3 novembre inizierà ancora all’insegna dei temporali, che avranno una tregua nelle ore centrali della giornata per poi riprendere sui settori meridionali. Un miglioramento è atteso a cominciare dalla notte del 4 novembre.

