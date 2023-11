Allerta Valanghe in Valle d’Aosta: il pericolo sale da giallo ad arancione

MeteoWeb

Il pericolo valanghe in alta Valle d’Aosta sale da giallo sale ad arancione, in particolare, nella zona che va dalla val di Rhêmes alla testata della Valtournenche: è quanto riporta il bollettino emesso dal Centro funzionale della regione, valido dalle 14 di oggi alla mezzanotte di domani, che conferma anche l’allerta gialla per valanghe, già emessa nella giornata di ieri, per la zona compresa tra la val di Cogne e la val di Rhêmes. Il bollettino riporta che oggi sono previste nevicate “da 400 metri circa, in temporaneo rialzo sui 1000-1200 metri“, domani “da 800/1000 metri a 1400/1600 metri circa“. I valori sono “più intensi sul settore nord-ovest e via via più deboli verso Sud/Est“. Per quanto riguarda le valanghe, l’allerta arancione riguarda la Valgrisenche, il vallone di La Thuile, l’area di La Salle e Morgex, il vallone di La Thuile, la val Vény e la val Ferret a Courmayeur, il vallone del Gran San Bernardo, la Valpelline e la testata della Valtournenche. Quella gialla riguarda la val di Cogne, la Valsavarenche, la val di Rhêmes. I comuni più a rischio dal pomeriggio/sera sono Courmayeur, La Thuile, Pré-Saint-Didier e Morgex.

