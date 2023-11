Maltempo, forte vento anche domani al Centro-Sud e brusco calo delle temperature: i bollettini meteo della Protezione Civile

MeteoWeb

L’Italia è investita dall’attesa tempesta di maestrale, che sta portando forte vento sul Paese. I venti si intensificheranno ulteriormente su tutto il territorio, ma soprattutto al Centro-Sud e in modo particolare nel medio e basso Adriatico dove stasera inizierà una grande tempesta che domani, sabato 18 novembre, flagellerà la Puglia, in modo particolare il Salento, e il Golfo di Taranto con impetuose mareggiate sulle coste esposte. Oltre al forte vento e alle mareggiate, avremo anche un brusco calo delle temperature soprattutto nelle Regioni adriatiche e in Puglia dove domani farà freddo come in inverno.

La conferma sul maltempo arriva anche dai consueti bollettini meteo della Protezione Civile, che ha valutato di non diramare l’allerta meteo nazionale. Di seguito, i dettagli dei bollettini meteo per 18 e 19 novembre.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 18 novembre 2023

Precipitazioni: da isolate a sparse al mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Puglia meridionale e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale e sensibile calo nei valori minimi; in sensibile calo le massime al Centro-Sud.

Venti: forti settentrionali, con raffiche di burrasca, sulle regioni meridionali, rinforzi di burrasca forte al mattino su Puglia e zone ioniche di Calabria e Basilicata; localmente forti settentrionali al Centro, in rapida attenuazione.

Mari: agitati i bacini meridionali ed il Mar di Sardegna, molto mossi i restanti bacini centrali; nel pomeriggio graduale attenuazione del moto ondoso a partire da Ovest.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 19 novembre 2023

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti settentrionali su Puglia meridionale e zone ioniche calabresi, in attenuazione pomeridiana.

Mari: agitato lo Ionio, tendente a molto mosso; molto mosso l’Adriatico meridionale e dal pomeriggio il Mar Ligure.

