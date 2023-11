Caldo fuori stagione in Italia: clamorosi +31°C in Sicilia a metà novembre, l’anomalia continuerà anche nei prossimi giorni

MeteoWeb

L’autunno si sta rivelando molto più caldo della norma in Italia. Oggi a metà novembre si registrano picchi di +30-31°C in Sicilia, valori estivi, clamorosi per questo periodo dell’anno. Sardegna a ridosso dei +30°C, con picchi isolati di +28-29°C sulla fascia orientale, mentre in Puglia si raggiungono picchi di +25-26°C. Ma non sono solo Sud e isole maggiori a fare i conti con il caldo anomalo: anche le regioni del Nord-Ovest superano i +20°C, con +24°C a Genova.

Questo caldo anomalo continuerà ad interessare l’Italia anche nei prossimi giorni, dando una triste continuità alle anomalie dei mesi di settembre e ottobre. Questo, infatti, è il terzo mese consecutivo caldissimo, con grandi anomalie in tutta Italia. Dopo questo autunno che si sta rivelando eccezionalmente caldo, la speranza è in una compensazione in inverno e quindi che la prossima stagione riservi qualche sorpresa in termini di temperatura.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 15 novembre, in alcune località italiane:

+31°C a Paternò

a Paternò +30°C a Lentini, Noto

a Lentini, Noto +29°C a Francofonte, Bari Sardo

a Francofonte, Bari Sardo +28°C a Catania, Siracusa, Ispica, Aidone, Ramacca Giumarra, Tertenia

a Catania, Siracusa, Ispica, Aidone, Ramacca Giumarra, Tertenia +27°C a Enna

a Enna +26°C a Palermo, Zapponeta, Pescara, Chieti

a Palermo, Zapponeta, Pescara, Chieti +25°C a Caltanissetta, Foggia, Brindisi, Barletta, Bitonto

a Caltanissetta, Foggia, Brindisi, Barletta, Bitonto +24°C a Roma, Lecce, Taranto, Positano, Genova

a Roma, Lecce, Taranto, Positano, Genova +23°C a Napoli, Benevento, Cagliari, Cosenza, Messina, Termoli, Vieste, Latina, Terni, Foligno

a Napoli, Benevento, Cagliari, Cosenza, Messina, Termoli, Vieste, Latina, Terni, Foligno +22°C a La Spezia, Imperia, Firenze, Prato, Orvieto, Trapani, Caserta, Oristano, Olbia

a La Spezia, Imperia, Firenze, Prato, Orvieto, Trapani, Caserta, Oristano, Olbia +21°C a Torino, Asti, Como, Fidenza, Pisa, Empoli, Spoleto, Frosinone, Avellino, Campobasso, Isernia

a Torino, Asti, Como, Fidenza, Pisa, Empoli, Spoleto, Frosinone, Avellino, Campobasso, Isernia +20°C a Cremona, Alessandria, Reggio Emilia, Piacenza, Siena, Arezzo, Lucca, Ancona, Perugia, Alghero, Nuoro

a Cremona, Alessandria, Reggio Emilia, Piacenza, Siena, Arezzo, Lucca, Ancona, Perugia, Alghero, Nuoro +19°C a Milano, Monza, Brescia, Cuneo, Novara, Vercelli, Trento, Modena, Norcia, L’Aquila

a Milano, Monza, Brescia, Cuneo, Novara, Vercelli, Trento, Modena, Norcia, L’Aquila +18°C a Padova, Pordenone, Bolzano, Pavia, Sondrio, Bologna, Rimini, Imola

a Padova, Pordenone, Bolzano, Pavia, Sondrio, Bologna, Rimini, Imola +17°C a Venezia, Verona, Treviso, Belluno, Udine, Mantova, Lodi, Crema, Biella, Aosta, Cesena, Forlì

a Venezia, Verona, Treviso, Belluno, Udine, Mantova, Lodi, Crema, Biella, Aosta, Cesena, Forlì +16°C a Rovigo, Ferrara

a Rovigo, Ferrara +12°C a Brunico

a Brunico +10°C a Vipiteno.

