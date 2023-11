Clima, Guterres alla COP28: “l’umanità in guai seri”

MeteoWeb

L’umanità è in “guai seri“: sono le parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in un video messaggio ai delegati riuniti per la COP28 a Dubai, commentando il rapporto pubblicato oggi dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale. Per il report OMM la temperatura media globale ha già superato di 1,4°C la media preindustriale. “Le cose si stanno muovendo così velocemente che un mese prima della fine dell’anno possiamo già dichiarare che il 2023 sarà l’anno più caldo registrato nella storia dell’umanità,” ha evidenziato Guterres. “Stiamo vivendo il collasso climatico in tempo reale e l’impatto è devastante“. “Quest’anno le comunità di tutto il mondo sono state colpite da incendi, inondazioni e temperature roventi. Il riscaldamento globale record dovrebbe far venire i brividi ai leader mondiali. E dovrebbe spingerli ad agire,” ha sottolineato il Segretario Generale delle Nazioni Unite.