Countdown natalizio: SpaceX svela i piani per il 3° epico volo di Starship

MeteoWeb

Gli appassionati dello Spazio potrebbero godersi una sorpresa natalizia. Il terzo veicolo Starship di SpaceX “dovrebbe essere pronto a volare in 3 o 4 settimane“, ha dichiarato il fondatore e CEO dell’azienda Elon Musk tramite X (ex Twitter). Ciò consentirebbe di essere pronti tecnicamente prima di Natale, ma non vi è alcuna garanzia che Starship sarà autorizzata al decollo entro quella data. SpaceX deve ancora ottenere una licenza di lancio dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti, che sta correntemente indagando su ciò che è accaduto sabato 18 novembre durante il secondo volo di prova del megarazzo.

La missione di sabato, decollata dal sito Starbase di SpaceX nel Sud del Texas, mirava a inviare lo stadio superiore Starship su un percorso intorno alla Terra, concludendosi con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico, vicino alle Hawaii, 90 minuti dopo il lancio.

Il volo si è concluso circa 8 minuti dopo, con un “rapido smontaggio non programmato” (“rapid unscheduled disassembly” come lo definisce SpaceX) del velivolo. Quella non è stata l’unica esplosione della giornata; l’enorme primo stadio Super Heavy avrebbe dovuto tornare sulla Terra per un ammaraggio nel Golfo del Messico circa 7 minuti dopo il decollo, ma è esploso subito dopo essersi separato dallo stadio superiore.

Tuttavia, Starship ha raggiunto alcuni traguardi importanti durante il volo n° 2, e il principale tra questi è stata la separazione degli stadi, cosa che non si è verificata durante il primo volo di prova del veicolo lo scorso aprile. Il volo di debutto si è concluso appena 4 minuti dopo il lancio, con una detonazione comandata del veicolo. Inoltre, una manciata di motori Raptor del Super Heavy 33 si sono spenti prima del previsto durante il volo di aprile, mentre tutti si sono attivati sabato scorso. Anche il supporto di lancio orbitale di Starbase è emerso indenne mentre il lancio di aprile ha creato un grande cratere.

Poco dopo il volo del 20 aprile, Musk aveva affermato che SpaceX sarebbe stata pronta a lanciare nuovamente Starship in sole 6-8 settimane. Alla fine, ovviamente, il veicolo ha impiegato molto più tempo per sollevarsi da terra. La FAA non ha concesso la licenza di lancio fino al 15 novembre, dopo aver concluso un’indagine sull’esplosione e condotto un’analisi della sicurezza e una valutazione ambientale.

Non è chiaro quando finiranno le indagini della FAA sul volo di sabato. Dati i progressi compiuti da SpaceX con il 2° volo rispetto al 1°, sarebbe sorprendente se ci fosse un altro intervallo di 7 mesi tra i decolli.

SpaceX si sta preparando per una maggiore cadenza dei voli di prova: “Ci sono 2 Starship in ​​produzione finale nella baia” di Starbase, ha affermato Musk