Freddo e maltempo, la neve ammanta la Campania: paesaggi incantati a Laceno e Caggiano | FOTO

MeteoWeb

In gran parte della Campania oggi è tornato il sole, dove ieri spadroneggiavano forte vento e pioggia. In alcune zone della regione, con il brusco abbassamento delle temperature, è arrivata la prima neve della stagione. Dopo le cime imbiancate di Vesuvio e Cervati, paesaggi innevati si possono ammirare questa mattina in Irpinia, a Laceno, dove questa mattina la colonnina di mercurio è scesa sotto zero (-6°C e 5 cm di neve circa). Tetti imbiancati anche a Caggiano, in provincia di Salerno.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: