Il vento sferza Palermo: danni in città e in provincia | FOTO

MeteoWeb

Forti raffiche di vento e pioggia stanno provocando danni disagi a Palermo e provincia. Nel capoluogo siciliano un albero è caduto in via dei Cantieri, invadendo l’intera carreggiata e richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Intervento per cavi pericolanti in via Montalbo e lamiere pericolanti in via Pacinotti, e in via Pitrè. In provincia segnalati diversi alberi caduti, in contrada Santa Lucia, sulla statale 120, a Petralia Sottana, e in via dei Mulinelli a Termini Imerese.

Il vento ha raggiunto i 62km/h nel centro storico e superato gli 80km/h nell’hinterland cittadino.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: