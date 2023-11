Maltempo Abruzzo, neve, forte vento e alberi caduti: raffica di 125km/h a Campo Imperatore, graupel a Ortona e Francavilla al Mare | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo interessa anche l’Abruzzo, con vento forte, pioggia e un brusco calo delle temperature che ha portato la neve a quote anche basse. Il fenomeno del graupel (o neve tonda) ha interessato località costiere come Ortona e Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. A creare problemi sono soprattutto le raffiche di vento, che hanno raggiunto i 90km/h a Silvi, 85km/h a Colle Scorrano, a poca distanza da Pescara, 76km/h a Controguerra, 66km/h a Tortoreto, 56km/h a Chieti, 52km/h all’Aquila. Bufera di vento a Campo Imperatore, dove la pagina Facebook “Meteo AQ Caput Frigoris” segnala la temperatura minima di ben -9,9°C ed una raffica massima di 125km/h.

Sulla strada statale 16, tra Silvi e Pineto (Teramo), nei pressi della Torre di Cerrano, un albero è caduto in strada, travolgendo un’auto in transito. L’automobilista alla guida è rimasto lievemente ferito. In pieno centro a Pescara, in viale Regina Margherita, un grosso albero è caduto sulla carreggiata, danneggiando le auto in sosta e creando problemi alla viabilità, ma senza, miracolosamente, provocare danni a persone, in un tratto di strada sempre molto trafficato. Numerosi, su tutto il territorio regionale, gli interventi dei Vigili del Fuoco. Disagi anche a Ortona (Chieti), dove il sindaco Leo Castiglione stamani ha deciso la sospensione delle attività didattiche. Inoltre, una tromba marina si è formata tra Montesilvano e Pescara.

Arriva la neve a Pescasseroli

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: