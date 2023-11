Maltempo: si rompe cavo del rimorchiatore al largo di Stromboli, nave spiaggiata nel Messinese

MeteoWeb

A causa delle avverse condizioni meteomarine, il grosso cavo di acciaio che collegava il rimorchiatore “Tedy” ad un traghetto si è spezzato, e la nave alla deriva è rimasta in balia delle onde nella notte, al largo di Stromboli. Il rimorchiatore stava trasferendo una nave Tirrenia da Napoli ad un porto turco. La nave ha concluso la sua navigazione spiaggiandosi tra Spadafora e Villafranca Tirrena, a qualche miglio dai pontili della Raffineria di Milazzo. A bordo non sono presenti persone. Il rimorchiatore è rimasto a Stromboli al riparo dal maltempo. Sul posto stanno intervenendo i militari della Guardia costiera di Milazzo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: