Maltempo, Curcio: “in Toscana situazione ancora complessa, pioverà tutta la notte”

“La situazione è ancora complessa, è iniziato a piovere proprio in quelle zone e pioverà probabilmente per tutta la notte, ci attendiamo un miglioramento per domani”: così a TG2 post Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione Civile, sull’emergenza maltempo in Toscana. “Continua a piovere in un’area che è stata ampiamente colpita, nell’area della Toscana che è nel triangolo Pistoia, Prato Firenze, queste sono le zone maggiormente colpite, ma la perturbazione ha fatto danni anche in altre zone della Toscana e d’Italia“, ha aggiunto Curcio.

“Credo che noi dovremmo essere più predisposti a prendere atto che c’è un tema di cambiamento climatico in atto, c’è un tema di frequenza maggiore, c’è un tema di prevedibilità che in qualche modo è messa alla prova da questi eventi estremi, ma il nostro sistema è solido, non credo che nelle vicende che stiamo trattando il sistema di allertamenti possa essere l’imputato“, ha detto ancora Curcio. Il capo della Protezione Civile ha invitato a riflettere “sulle edificazioni in luoghi non corretti, a quanto abbiamo costruito sui territori. Questo – ha detto – mi sembra più giusto che mettere sotto la lente d’ingrandimento il sistema di allertamento, che fa quello che riesce a fare, con una tecnologia che dal punto di vista internazionale è un punto di riferimento”.

“Vorrei ricordare che in breve tempo si è mobilitato il volontariato sia regionale che a livello nazionale. Abbiamo più di 1500 volontari che stanno operando, le regioni si sono messe a disposizione, abbiamo sei regioni che hanno attivato le loro colonne mobili e altre tre sono pronte per partire, quindi il servizio nazionale è mobilitato”. “Abbiamo dei team nazionali presenti sul posto a supporto delle regioni e dei comuni – ha spiegato Curcio – quindi il servizio è pronto ed è rispiegato. Ovviamente dobbiamo lavorare in maniera modulare, definire quelle che sono le priorità, le esigenze e dare una risposta mobilitando e attivando le risorse a livello nazionale”.

Continua l’impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in Toscana per i soccorsi alla popolazione e per far fronte ai danni causati dall’ondata di maltempo dovuta alla tempesta Ciaran. Dalle ore 17 dello scorso 2 novembre, sono stati portati a termine 3.019 interventi. Nelle aree alluvionate di Firenze, Pisa, Prato e Pistoia stanno operando 656 unità, di questi 449 dai Comandi regionali e 207 giunti in rinforzo da altri Comandi d’Italia, con 192 automezzi di cui 4 anfibi e 4 Unità’ di Comando Locale dislocate su Quarrata (Pistoia), Carmignano (Prato), Montemurlo (Prato), Campi Bisenzio (Firenze).

