Maltempo Lazio, mareggiata sul lungomare di Latina: “ingenti danni”

Il forte vento degli ultimi giorni ha provocato furiose mareggiate sulle coste esposte, tra cui quelle del Lazio. Oltre a quelli sul litorale romano, danni si registrano anche sul lungomare di Latina, dove l’amministrazione comunale ha eseguito un sopralluogo. Sul posto il sindaco Matilde Celentano, l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, il Presidente del Consiglio Raimondo Tiero e i consiglieri Renzo Scalco, Claudio Di Matteo, Nicola Catani e Fausto Furlanetto. Presenti anche i Carabinieri, la Protezione Civile e gli operatori balneari.

”A nome dell’amministrazione comunale – dichiara il Sindaco – esprimo solidarietà agli operatori balneari per gli ingenti danni subiti a causa del maltempo che si è abbattuto sul lato A del lungomare di Latina. Diverse strutture sono risultate completamente danneggiate e, solo grazie al prezioso lavoro delle forze dell’ordine e dei volontari della Protezione Civile, nessuno è rimasto ferito. È al vaglio dell’amministrazione comunale la possibilità di stanziare somme urgenti per la messa in sicurezza del territorio e di avanzare la richiesta per lo stato di calamità naturale”.

”Quanto accaduto nella notte – commenta l’assessore Di Cocco – dimostra, ancora una volta, la necessità di portare a termine nel più breve tempo possibile il progetto di barriere rigide a protezione della costa, già finanziato dalla Regione Lazio per un valore di 6,5 milioni di euro. Il progetto, condiviso con operatori balneari e proprietari di immobili sul lungomare, vedrà la luce entro il 31 dicembre del 2025 e restituirà sicurezza a una parte fondamentale del territorio di Latina. Colgo l’occasione per ringraziare i volontari intervenuti durante il forte maltempo che si è abbattuto sul lungomare e esprimo vicinanza agli operatori le cui strutture hanno subito danni. L’amministrazione farà il possibile”.

