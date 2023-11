Maltempo, vento e pioggia a Roma: albero cade sul tram 8 | FOTO

MeteoWeb

Un albero, a causa probabilmente del forte vento e dalla pioggia intensa che in mattinata ha interessato diverse zone di Roma, è caduto mentre stava passando un tram della linea 8. La linea del tram che collega Casaletto con Piazza Venezia, passando per Trastevere, è stata interessata stamani dalla caduta di un albero, “che ha danneggiato la rete aerea all’altezza di via Pascarella“, ha fatto sapere l’Atac, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma. Il servizio è stato momentaneamente sospeso e sostituito da bus nel tratto fra piazza Venezia e Stazione Trastevere. L’evento, ha fatto sapere ancora Atac, “non ha avuto conseguenze per le persone”. Dopo che i Vigili del Fuoco, intervenuti per rimuovere i rami, hanno completato l’intervento, I tecnici dell’azienda hanno provveduto a ripristinare la funzionalità della linea. Il servizio è così tornato regolare.

