Maltempo: neve in Oltrepò Pavese oltre i 500 metri, preoccupazione per il gelicidio

MeteoWeb

La perturbazione che ha interessato il Nord Italia ha portato la prima nevicata della stagione nelle zone collinari e montane dell’Oltrepò Pavese, sopra i 500 metri. Nell’alta Valle Staffora, al Passo Penice, al Brallo di Pregola e a Pian del Poggio, oggi sono caduti 5cm di neve. Nessun problema particolare per il traffico. C’è però preoccupazione per il fenomeno del gelicidio, motivo per cui sono in azione i mezzi spargisale della Provincia.

A determinare questo pericolo, il primo “cuscinetto” freddo della stagione, ossia aria fredda incastonata alle basse quote mentre in alto scorre aria umida e mite. Come spiega un post della pagina Facebook “Meteo Oltrepò Pavese”, tra i 600 e i 1000 metri si registravano temperature tra -1°C e +0,5°C, “mentre poco sopra l’aria mite fin dal mattino faceva già il suo dovere dopo le brevi fioccate fino a quote collinari della notte: +3-4°C sulla cima del Penice e fino a +6-7°C a Pian del Poggio. Una situazione che ha favorito il gelicidio in alcune aree. In pianura siamo rimasti tra i +2,5°C e i +4,5°C tutto il giorno”.

Il fenomeno del gelicidio avviene quando lo scorrimento dell’aria calda in quota è molto forte e il fiocco di neve si fonde in quota ma lì dove è rimasta intrappolata aria molto fredda vicino al suolo, il fiocco di neve diventa goccia di pioggia e poi cadendo a contatto con un suolo gelato provoca un pericolosissimo strato di ghiaccio su superfici e oggetti. Oltre al alcune zone dell’Oltrepò Pavese, oggi sono state colpite da questo fenomeno anche il Piacentino e le zone più interne dell’Appennino settentrionale.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: