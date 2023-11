Maltempo, è una notte da incubo: un morto, un disperso e il caos su mezza Italia. Allerta a Roma | LIVE

MeteoWeb

La situazione è critica su mezza Italia a causa del maltempo ampiamente annunciato che imperversa in queste ore. Il Paese sta vivendo l’attesa “notte da incubo” con piogge torrenziali in modo particolare nelle zone più esposte alle correnti meridionali: l’alta Toscana e il Nord/Est. A Vaiano, vicino Prato, sono caduti 186mm di pioggia soltanto nelle ultime ore, proprio nel pratese la situazione è molto difficile per esondazioni e straripamenti che hanno provocato allagamenti molto pesanti.

In Toscana c’è stato anche un morto, sempre nel pratese: si tratta di un uomo di 85 anni trovato senza vita nella propria abitazione di Montemurlo, annegato in una stanza totalmente sommersa dall’acqua. Situazione molto difficile anche in Emilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia: a Piancavallo (Aviano) sono caduti 272mm di pioggia e tutti i corsi d’acqua sono in piena. Nella vicina Puos D’Alpago (Belluno) un vigile del fuoco è disperso da ormai oltre cinque ore dopo essere accidentalmente caduto in un canale mentre allestiva fuori servizio l’argine per contenere la piena in arrivo.

Impressionanti i valori di pressione, che in Piemonte hanno raggiunto i 985hPa mentre il ciclone principale è profondo 960hPa nel Mare del Nord, e sta influenzando con maltempo violentissimo gran parte d’Europa.

Le carte del meteo in diretta sono impressionanti: una pericolosissima squall-line temporalesca sta attraversando la Toscana da nord/ovest verso sud/est. Attenzione al maltempo della notte: si abbatterà con grande veemenza dapprima in Umbria, poi anche nel Lazio coinvolgendo in pieno Roma.

