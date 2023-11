Maltempo, piogge torrenziali al Centro Italia. Allerta meteo per il violento ciclone in arrivo al Sud

MeteoWeb

Si intensifica il maltempo che sta colpendo l’Italia nella notte. Intensi nubifragi stanno colpendo le Regioni del Centro e in modo particolare le Marche, dove sono caduti 70mm di pioggia ad Ancona, 61mm a Polverigi, 57mm a Castelfidardo e Osimo, 56mm a Filottrano, 53mm a Jesi. Nubifragi anche al confine tra Lazio, Toscana e Umbria con 60mm a Piegaro, 53mm a Sarteano, 45mm a Marsciano, 43mm a Valentano. Il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore, spostandosi al Sud dove determinerà piogge alluvionali tra mercoledì 22 e giovedì 23.

Attenzione in modo particolare a Calabria e Sicilia, che avranno piogge torrenziali sulla fascia jonica per tutta la giornata di giovedì 23 novembre. Già mercoledì, però, arriveranno i primi forti temporali che colpiranno anche il versante tirrenico.

