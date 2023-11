Maltempo, forti temporali sulle regioni centrali: pioggia, fulmini e tuoni a Roma, tromba marina a Lido di Latina | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nuovo peggioramento del tempo nel corso del pomeriggio sulle regioni centrali. Forti temporali stanno colpendo la Sardegna centrale, il Lazio centrale e l’Umbria meridionale. Una linea temporalesca in entrata dal mare sta interessando anche gran parte di Roma, dove si registrano pioggia, forti tuoni e tanti fulmini. Con l’ingresso del fronte freddo sul Lazio, aumenta anche la possibilità di fenomeni vorticosi lungo le coste. A Lido di Latina, infatti, è stata avvistata una tromba marina. Segnalata, inoltre, grandine sulla SP10 che sale a Pian de Valli-Terminillo, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Ma il maltempo non si limita a piogge e temporali. L’ingresso dell’aria fredda sta abbassando la quota neve, che rimane comunque alle altitudini di alta montagna, oltre i 1500-1600 metri. Fiocchi di neve con temperatura di +1°C sono segnalati sui versanti del Terminillo in località Campoforogna-Rieti, a quota 1690 metri, segnala la pagina Facebook “Meteo Lazio”. Dai 2000 metri, invece, è tornata la neve al suolo, con una leggera spolverata sull’Appennino centrale oltre il confine presso il Gran Sasso. Questa sera la quota neve potrà toccare i 1500 metri nel Lazio, imbiancando localmente anche qualche zona più in basso.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Foto







/