Maltempo, forti temporali avanzano dal Tirreno: diluvio e tuoni a Roma | LIVE

Inizia a colpire l’Italia una nuova forte ondata di maltempo, che interesserà tutta la fascia appenninica centrale e meridionale. Forti temporali sono in atto nel Tirreno e nel corso della notte, interesseranno Lazio e Campania, che saranno le due Regioni più colpite dal maltempo anche domani. Intanto, sta già diluviando a Roma dove si sentono a tratti tuoni come bombe, in particolare a Roma ovest e centro. Sentiti anche a Ciampino. Si registrano finora 18mm di pioggia a Roma Vigna Clara, 16mm a Roma San Pietro, 13mm a Roma Monteverde, 11mm a Roma Vigne Nuove, 10mm a Roma Pineta Sacchi. Fenomeni intensi anche in Sabina e Castelli Romani.

Il maltempo si intensificherà durante la notte su buona parte della regione.

