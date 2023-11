Maltempo Toscana, evacuazioni preventive in alcune località

MeteoWeb

“A scopo precauzionale, verranno evacuate nelle prossime ore con i sindaci dei Comuni coinvolti di Montale (Pistoia), Montemurlo (Prato) e Prato, alcune abitazioni nelle aree in corrispondenza delle rotture del torrente Agna e del torrente Bagnolo”. Così il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social, alla luce della nuova allerta meteo. Giani lancia poi un appello: “chiedo a tutti di non mettersi in viaggio nelle zone colpite dal maltempo, se non per non necessità, in modo da non intralciare i soccorsi in corso“.

