Maltempo Toscana, frana sul Bisenzio: evacuazioni a Vaiano

Non cessano le conseguenze dell’alluvione del 2 novembre in Toscana. In alta Valle del Bisenzio, a monte di Prato, il sindaco di Vaiano ha fatto evacuare delle case in frazione Camino per l’evoluzione di una frana in movimento che ha investito l’enorme muro in cemento che sostiene la collina a ridosso sul fiume Bisenzio, dove c’è anche una pista ciclabile. Si teme, spiegano dal Comune, che il muro scivoli sul fiume. Se succedesse, l’eventuale piena per le piogge farebbe allagare la zona circostante, per una specie di effetto diga.

Il sindaco Primo Bosi nel pomeriggio, in via precauzionale, ha emesso un’ordinanza che prevede l’evacuazione delle persone che abitato nei piani interrati, nei seminterrati e nei piani terra e che non abbiano la possibilità di salire ai piani superiori. Si tratta di un provvedimento che interessa otto nuclei familiari che, se necessario, saranno accolti in albergo.

A causa dell’allerta meteo arancione, saranno una notte e una mattinata in cui le aree e le situazioni più critiche della Val di Bisenzio, in provincia di Prato, saranno sorvegliate speciali, oggetto di un monitoraggio continuo. A dare supporto ai Comuni di Vaiano, Cantagallo e Vernio, alle forze dell’ordine locali, ai Vigili del Fuoco, distaccati al Centro operativo intercomunale di Protezione Civile, ci saranno dieci squadre della Colonna mobile della Protezione Civile Toscana (arrivata da ieri in Vallata). Altre 15 squadre di volontari, con mezzi specializzati, sono state operative sul territorio della Val di Bisenzio per tutta la giornata di oggi.

Intanto si continua lavorare incessantemente sulle emergenze di Cantagallo e di Vaiano anche con il contributo del Genio dell’Esercito. I tecnici del Comune di Cantagallo con geologi, esperti e personale del Genio civile hanno condotto ripetuti sopralluoghi e verifiche nella zona e sulla viabilità di Migliana, a Querceta-Caselle e in diverse altre località. A Vaiano tanti gli interventi, anche in vista dell’allerta, sui diversi torrenti. Si sta ancora lavorando per riportare nella sua condotta il Trescellere, che è esondato in via Rosselli, proprio nel centro del paese.

