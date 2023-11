Maltempo Toscana, Giani: “situazione grave, dichiarato lo stato di emergenza. Rimanete a casa”

MeteoWeb

“La situazione è grave, ho firmato lo stato di emergenza regionale, siamo in contatto con il governo perché possa essere sottoscritto lo stato di emergenza nazionale”. Lo dice in un video sui social il governatore della Toscana Eugenio Giani, alla luce della violenta ondata di maltempo che sta interessando la regione. “I fiumi sono tracimati in punti rilevanti del Bisenzio, dell’Ombrone, anche di quella che è tutta l’area tra Prato, Firenze, Pistoia, nel centro della Toscana”, ha spiegato Giani. “In questo momento la pioggia ha portato a gonfiare a tal punto i fiumi di cui temiamo durante la notte si veda l’esito nell’arrivo dalle zone più alte dell’Appennino verso la valle. Siamo in contatto con tutti i sindaci. Il sistema della Protezione Civile sta funzionando al meglio, ma la situazione è davvero di una gravità che non vedevamo da tempo“, ha aggiunto Giani.

“L’Arno sta tenendo, anche grazie alle opere effettuate. Stiamo monitorando la situazione, la perturbazione è ora concentrata sull’area centrale della Toscana, creando danni e disagi. Innanzitutto non andate in auto, rimanete a casa, concentratevi sui piani alti. In ogni comune del territorio interessato, la Protezione Civile sta agendo. Chiamate il 112 solo per le vere emergenze, in modo da non congestionare uno strumento utile per tutti“, continua Giani. Il Presidente ha precisato che l’area interessata dal maltempo va “dalla costa, Livorno, Pisa, Versilia, e sta toccando anche Massa, e sta scendendo verso la valle dell’Arno”. “C’è acqua alta a Pontedera, a Empoli e poi verso Prato. I due fiumi più interessati sono l’Ombrone Pistoiese e il Bisenzio”, ha aggiunto Giani.

Prato, Montemurlo, Vaiano, Carmignano con Seano, fino al Mugello, sono i luoghi toccati dalla maggiore concentrazione d’acqua. L’alert è rilanciato anche dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, che si concentra sulla situazione nella Città metropolitana. Si stanno alzando, dice, “i livelli idrometrici dei corsi d’acqua Ombrone e Bisenzio. Si raccomanda massima prudenza e attenzione, con particolare riferimento alla guida nelle zone interessate dal maltempo. Nella piana fiorentina si raccomanda di non mettersi alla guida“.

La situazione è “molto critica” sul territorio di Vinci (Firenze) con allagamenti, smottamenti e alberi caduti. Al momento si segnalano chiuse la strada di mercatale, la strada di via di San Pantaleo. Le squadre della Protezione Civile stanno operando insieme agli operai del Comune, Polizia municipale e Carabinieri.

Trenitalia informa che a causa dell’ondata di maltempo che sta interessando il territorio della Toscana, la circolazione potrebbe subire variazioni e i treni regionali possono subire cancellazioni, ritardi o interruzioni di percorso prolungate. Trenitalia, si legge in un comunicato, consiglia, pertanto, di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità di Trenitalia.

Il sistema temporalesco stazionario, responsabile delle precipitazioni autorigeneranti che stanno spazzando la Toscana lungo la direttrice Livorno-Mugello, si sta lentamente spostando verso sud-est. A riferirlo è il Lamma, il centro delle previsioni meteo del Cnr e della Regione Toscana. Le intense piogge in atto sul bacino del Bisenzio, viene spiegato, dovrebbero spostarsi progressivamente verso est. Nelle prossime 2-3 ore le precipitazioni, anche temporalesche, sono previste in estensione a gran parte della regione, in particolare province centrali e orientali. Permarrà l’instabilità anche sulle zone interessate dalle abbondanti piogge delle ultime 4-5 ore, ma con fenomeni più intermittenti.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: