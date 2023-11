Maltempo Toscana: a Prato scuole chiuse anche lunedì 6 novembre

MeteoWeb

Scuole chiuse a Prato anche lunedì 6 novembre. L’ordinanza, si precisa dal Comune, “verrà emessa in serata, ma la decisione viene anticipata fin da ora per consentire alle famiglie di organizzarsi in vista di lunedì”. Il Comune rende noto che tutte le attività didattiche scolastiche e didattiche extrascolastiche, delle scuole di ogni ordine e grado, e anche le attività nelle palestre scolastiche resteranno chiuse. “La decisione – si legge in una nota – non è stata presa perché le scuole siano inagibili (gran parte delle scuole non hanno problemi di accessibilità), quanto per evitare lo spostamento nelle zone più colpite, per consentire ai mezzi della Protezione Civile di muoversi più facilmente in città, di poter utilizzare se necessario alcune palestre per accogliere persone sfollate, nonché in maniera preventiva a seguito vista dell’allerta meteo prevista in peggioramento”.

Nelle prossime ore, si aggiunge, “verrà comunicata anche la chiusura di tutti gli impianti sportivi al chiuso e all’aperto. Sospesa anche la partita in casa” Prato-Imolese in programma domenica 5 novembre.

