Maltempo Toscana, presidio nella notte lungo i corsi d’acqua

Squadre del genio civile della Regione Toscana, dei Consorzi e del sistema di Protezione Civile presidieranno tutta la sera e tutta la notte i punti più critici sui fiumi e argini. Lo rende noto il Presidente Eugenio Giani. “Con la nostra unità di crisi della Regione Toscana, sala unificata permanente e il Centro funzionale regionale – aggiunge – rimarremo sempre completamente operativi per i soccorsi del sistema regionale in corso e seguire ogni secondo la perturbazione attuale e livelli dei fiumi”. Nella Toscana centro-settentrionale, da stasera e fino a domani è stata diramata un’allerta arancione per rischio idraulico sul reticolo principale e rischio idrogeologico idraulico sul reticolo minore: interessate le province già colpite dal maltempo di due giorni fa.

