Maltempo Toscana: sacchi di sabbia per difendere Seano

Alla luce dell’allerta meteo arancione, “abbiamo le nostre squadre di Protezione Civile che hanno già iniziato la distribuzione dei sacchi di sabbia nella zona più bassa di Seano da noi ritenuta maggiormente a rischio e stiamo predisponendo squadre di sorveglianza sulle arginature dei torrenti nei punti più critici“. Lo ha detto il sindaco di Carmignano (Prato), Edoardo Prestanti. Seano è la frazione di pianura alluvionata per prima in Toscana il 2 novembre scorso per l’esondazione di un fosso di bonifica. In Comune si sta facendo la conta dei danni delle strutture pubbliche. “Al momento tre ponti, due pedonali e uno carrabile risultano danneggiati – prosegue il primo cittadino – più alcune strade danneggiate a seguito di movimenti franosi”. A Carmignano da oggi alle 14, e per tutta la giornata di domani, venerdì 10 novembre, le scuole di ogni ordine e grado e i parchi pubblici resteranno chiusi.

