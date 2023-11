Maltempo anche in Turchia: il mare inonda Smirne, almeno due tornado | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La forte tempesta invernale che ha seminato il caos nei Balcani con forti venti, intense nevicate e bufere di neve ha avuto effetti anche in Turchia, dove il maltempo ha causato notevoli disagi e danni in varie regioni. Le forti piogge hanno trasformato le strade in fiumi nella città di Smirne, mentre il mare invadeva diversi quartieri della città. Il diluvio, iniziato ieri a mezzogiorno, si è intensificato nella tarda notte. Le aree più colpite sono Karşıyaka e Konak, dove complessi residenziali, case, aziende e piazze pubbliche sono state invase dall’acqua, provocando caos e disagio diffusi. Quartieri come Mavişehir e Aksoy sono stati colpiti dalle onde del mare, lasciando i giardini e le principali arterie stradali sott’acqua. La strada costiera Cemal Gursel a Karşıyaka è stata completamente inondata a seguito dei forti venti.

Le autorità locali hanno utilizzato le sirene per mettere in guardia i proprietari dei veicoli, molti dei quali hanno compiuto sforzi frenetici per salvare i loro veicoli dall’acqua.

Il mare invade le strade di Smirne

Nel distretto di Konak, la zona di Kordon Boyu è stata completamente allagata, così come numerose attività commerciali e appartamenti. L’innalzamento delle acque ha inghiottito le piazze Gundoğdu e Cumhuriyet e strade come Kıbrıs Şehitleri e Talatpaşa sono state invase dall’acqua del mare, provocando interruzioni di corrente nella zona.

​Forte pioggia e vento hanno colpito anche la zona di Istanbul, con tetti divelti a Kağıthane e Pendik. Sulla costa si sono verificate onde alte diversi metri.

Anche tornado in Turchia

Non solo piogge e forti venti. Il maltempo che ha colpito la Turchia ha provocato anche due tornado nella giornata di ieri, sabato 25 novembre. Uno spaventoso tornado si è formato sulla città di Dalaman, nella provincia di Mugla, abbattendo alberi e cartelli pubblicitari. Nel suo percorso, il tornado è stato accompagnato anche da una intensa ma breve grandinata che ha danneggiato case e automobili. Le autorità hanno segnalato solo danni materiali e non alle persone.

Un altro tornado è stato avvistato al largo della costa di Karaburun, nella provincia di Smirne. In un altro incidente, un albero è caduto su un autobus di servizio in movimento che trasportava il personale di un hotel nel distretto di Manavgat ad Antalya, ferendo sette persone che sono state poi ricoverate in ospedale.

