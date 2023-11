Maltempo, forte vento in Sicilia: primi danni a Piazza Armerina | VIDEO

MeteoWeb

Forti venti sferzano la Sicilia, come un po’ tutta Italia, in questo weekend dal sapore invernale a causa di una forte irruzione di aria artica. Mentre i danni maggiori si riscontrano nel Palermitano, dove le raffiche hanno raggiunto punte di 90km/h (92km/h a Bagheria, 90km/h ad Alia) provocando tanti danni, anche a Palermo, anche altrove nell’isola soffia il vento, sebbene con intensità più attenuata rispetto al settore occidentale. A Piazza Armerina, nell’Ennese, il vento ha raggiunto finora raffiche di 50km/h, mentre la temperatura è scesa a +8°C alle 17:30. Come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, che ci invia David Cartarrasa, le forti raffiche di vento stanno provocando i primi danni in città.

